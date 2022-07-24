Град с грозой ожидаются в Москве 25 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Град и гроза ожидаются в Московском регионе в понедельник, 25 июля, сообщает Гидрометцентр России.

"25...27 градусов. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, местами сильный. Местами гроза, град", – отмечается в сообщении.

В столице также будет наблюдаться сильный ветер. Его порывы могут в некоторых районах достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что грозы и ливни собьют жару и опустят температуру до комфортных показателей в Центральной России. По словам Тишковца, во вторник, 26 июля, ненадолго потеплеет, днем температура составит 25–30 градусов, а в норное время – 12–17 градусов. В среду, 27 июля, будет 26–31 градус.

Также до этого климатолог Михаил Юлкин предупредил москвичей о вероятности того, что жара в столице может достигнуть 40 градусов. Однако Тишковец заявил, что вероятность установления 40-градусной жары в Москве нулевая. Он рассказал, что температурный рекорд в столичном рекорд принадлежит 2010 году, когда воздух прогрелся до 38,2 градуса.

