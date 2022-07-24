Жара сменится комфортной прохладой в центре России

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Грозы и ливни собьют жару и опустят температуру до комфортных показателей в Центральной России. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"В понедельник метеорологические условия в центре России ухудшатся. Виной тому станет атмосферный фронт, сопровождаемый грядой грозовых облаков, освежающими ливнями, что собьет жару и понизит показания дневных термометров до 23–28", – отметил метеоролог.

По словам Тишковца, во вторник, 26 июля, ненадолго потеплеет, днем температура составит 25–30 градусов, а в норное время – 12–17 градусов. В среду, 27 июля, будет 26–31 градус.

Синоптик уточнил, что уже в четверг пройдут ливни и грозы, а после полудня температура понизится до 23–28 градусов. В пятницу, 29 июля, температура упадет до 21–26 градусов.

"С наступлением выходных инициатива в атмосфере перейдет к антициклону, что сулит солнечную, сухую и умеренно теплую погоду. Ночами станет 10–15 градусов, в дневные часы – комфортные 20–25", – заключил Тишковец.

Ранее климатолог Михаил Юлкин предупредил москвичей о вероятности того, что жара в столице может достигнуть 40 градусов. По его словам, на территории России сейчас теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в Европе, которую уже охватила экстремальная жара.

Однако Тишковец заявил, что вероятность установления 40-градусной жары в Москве нулевая. Он рассказал, что температурный рекорд в столичном рекорд принадлежит 2010 году, когда воздух прогрелся до 38,2 градуса.

