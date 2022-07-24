Питьевую воду начали раздавать еще на двух станциях московского метро из-за жары

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Питьевую воду начали раздавать пассажирам столичного метро еще на двух станциях, сообщает телеграм-канал "Дептранс Москвы".

"По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку две станции метро, где раздаем с 17:00 воду: "Филатов Луг", "Библиотека имени Ленина", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за жары начали раздавать бесплатную воду на станциях метро "Технопарк", "Кутузовская", "Фили", "Филевский парк", "Пионерская", "Багратионовская", "Студенческая" и "Выхино".

До этого в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за высокой температуры воздуха.