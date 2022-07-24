Питьевую воду начали раздавать в метро и на вокзалах Москвы из-за жары

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Бесплатную питьевую воду начали раздавать в вестибюлях восьми станций столичного метро, а также на вокзалах и некоторых станциях МЖД. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Так, воду можно получить на станциях метро "Технопарк", "Кутузовская", "Фили", "Филевский парк", "Пионерская", "Багратионовская", "Студенческая" и "Выхино".

"В жару очень важно поддерживать водный баланс. Мы следим за температурой, список станций при необходимости будет скорректирован", – говорится в сообщении.

Бесплатную воду также раздают на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском и Савеловском вокзалах. Кроме того, воду можно получить на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово и Тушинская.

Ранее в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за высокой температуры воздуха. Предупреждение действует с 12:00 воскресенья, 24 июля, до 18:00 того же дня. По данным синоптиков, местами в городе ожидается сильная жара от 30 до 32 градусов.

