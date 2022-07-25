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Москва 24

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Общество

01:26

Синоптик рассказал о погоде в европейской части России на этой неделе

обществопогода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В течение ближайших пяти дней на всей территории европейской части России, за исключением Северо-Западного федерального округа, прогнозируется теплая погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Если исключить Северо-Западный федеральный округ, то на всей европейской территории России будет примерно одна и та же температура днем в течение рабочей недели – 25–30 градусов", – приводит слова метеоролога ТАСС.

Он уточнил, что речь идет о Центральном, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и Поволжье.

В регионах СЗФО, отметил синоптик, будет преобладать циклоническая деятельность, которая приведет к снижению температуры. Так, по данным Гидрометцентра, в Ленинградской области в понедельник, 25 июля, ожидается 24 градуса тепла, во вторник – 28 градусов, а в последующие дни – 20–23 градуса.

В Московском регионе в понедельник ожидаются град и гроза. По прогнозам синоптиков, порывы ветра в некоторых районах могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее климатолог Михаил Юлкин предупредил москвичей о вероятности того, что жара в столице может достигнуть 40 градусов. По его словам, на территории России сейчас теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в Европе, которую уже охватила экстремальная жара.

Однако ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что вероятность установления 40-градусной жары в Москве нулевая. Он рассказал, что температурный рекорд в столичном рекорд принадлежит 2010 году, когда воздух прогрелся до 38,2 градуса.

Жару в Москве собьют грозы

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