Метеоролог рассказал о погоде в Москве в первую неделю августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что август в столице начнется с дождей. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Он отметил, что в начале месяца тенденция постепенного понижения температуры воздуха продолжится.

"И к началу августа, а если быть точными, то в первую пятидневку, среднесуточная температура достигнет показателей 20–25 градусов. И, конечно, без дождей этот период не обойдется", – рассказал Шувалов.

Метеоролог подчеркнул, что данный прогноз является предварительным.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что к 30 июля в столице похолодает до 21–23 градусов. По его словам, похолодание начнется в четверг, а в пятницу уже прогнозируется ниже 25 градусов.

Однако до выходных в столице ожидаются теплые дни с температурой до 30 градусов, всю неделю будут идти кратковременные дожди, добавил синоптик.

