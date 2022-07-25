Синоптик рассказал, ждать ли похолодания в конце июля в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что на протяжении всей недели с 25 июля в столице будет жаркая погода.
По его словам, во вторник, 26 июля, воздух в городе прогреется до 27...29 градусов. При этом прогнозируется переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, уточнил синоптик.
"В четверг-пятницу местами ожидается небольшой дождь и облачности будет побольше. За счет облачности температура упадет до 24...29 градусов в четверг и 22...27 градусов – в пятницу", – отметил специалист.
В субботу прогнозируется переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит 21...26 градусов, добавил синоптик. В воскресенье также будет переменная облачность без осадков и 22...27 градусов, говорит метеоролог.
По словам Цыганкова, в ближайшее время в столице не ожидается похолодания.
Ранее москвичей предупредили о дождливом начале августа. Вместе с тем, по прогнозам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, в первую пятидневку последнего летнего месяца среднесуточная температура в городе будет составлять 20–25 градусов.
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