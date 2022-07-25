Столичных рестораторов попросили закрыть веранды из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичным кафе и ресторанам рекомендовано закрыть летние веранды из-за ожидающегося до конца дня ухудшения погоды. Об этом сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.
"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий <...> просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что рестораторам также следует укрепить все уличные конструкции и закрыть зонты.
Во второй половине дня в Москве ожидаются дождь и гроза, порывы ветра будут достигать 14–17 метров в секунду. Горожан просят не укрываться под деревьями и не оставлять возле них автомобили.
В связи с возможной непогодой в столице и по области введен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 18:00 понедельника.
"Атмосфера": небольшой дождь и гроза ожидаются в Москве 25 июля
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