Синоптик предупредил о ливнях с грозами в ряде регионов РФ в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В ближайшие дни в нескольких регионах России ожидаются ливни, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Осадки прогнозируются к западу от Москвы. В Брянской, Орловской, Курской областях ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер до 18 метров в секунду в понедельник. В Ленинградской, Псковской, Новгородской областях ливневый дождь, гроза, ветер до 18 метров в секунду будут с 25 по 27 июля", – приводит слова метеоролога ТАСС.
По данным синоптика, в Крыму в понедельник прогнозируются ливни с градом и порывы ветра до 25 метров в секунду. В этот же день в Приморье ожидается сильный дождь.
На территории европейской части России в ближайшие пять дней будет теплая погода, сообщил ранее Вильфанд. По его словам, исключение составит только Северо-Западный федеральный округ, поскольку там будет преобладать циклоническая деятельность, которая приведет к снижению температуры.
В Московском регионе в понедельник, 25 июля, ожидаются град и гроза. По прогнозам синоптиков, порывы ветра в некоторых районах могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.
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