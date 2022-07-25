Синоптик предупредил о ливнях с грозами в ряде регионов РФ в ближайшие дни

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В ближайшие дни в нескольких регионах России ожидаются ливни, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Осадки прогнозируются к западу от Москвы. В Брянской, Орловской, Курской областях ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер до 18 метров в секунду в понедельник. В Ленинградской, Псковской, Новгородской областях ливневый дождь, гроза, ветер до 18 метров в секунду будут с 25 по 27 июля", – приводит слова метеоролога ТАСС.

По данным синоптика, в Крыму в понедельник прогнозируются ливни с градом и порывы ветра до 25 метров в секунду. В этот же день в Приморье ожидается сильный дождь.

На территории европейской части России в ближайшие пять дней будет теплая погода, сообщил ранее Вильфанд. По его словам, исключение составит только Северо-Западный федеральный округ, поскольку там будет преобладать циклоническая деятельность, которая приведет к снижению температуры.

В Московском регионе в понедельник, 25 июля, ожидаются град и гроза. По прогнозам синоптиков, порывы ветра в некоторых районах могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

