Москвичам пообещали трехдневный отдых от жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В пятницу, субботу и воскресенье, 29, 30 и 31 июля, в Московском регионе ожидается комфортная погода с температурой до 26 градусов тепла, заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Температура в субботу – 23…25 градусов, в воскресенье – 24…26 градусов, и никакой речи о тридцатиградусной жаре. Приятные кучевые облака в небе, никакого намека на дождь", – сообщил он RT.

В начале августа температура воздуха начнет повышаться, при этом осадков не ожидается.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что жара вернется в Москву уже в середине следующей недели.

До этого момента погода в столичном регионе будет напоминать скандинавское лето, добавил синоптик. Температура в ночные часы будет около 10...15 градусов, а днем – не выше 23...25.

