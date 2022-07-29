Москвичам рассказали, когда в столицу вернется жара

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жара вернется в Москву уже в середине следующей недели, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"С наступлением августа, который обещает быть немного теплее положенного, в условиях малооблачной погоды и смены северной тяги ветров на южную, температура воздуха с каждым днем начнет повышаться, и к середине следующей недели термометры покажут 25–30", – отметил он.

До этого момента погода в столичном регионе будет напоминать скандинавское лето, добавил Тишковец. Температура в ночные часы будет около 10–15 градусов, а днем не выше 23–25.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в предстоящие выходные, 30 и 31 июля, в Москве и области ожидается комфортная погода. По словам синоптика, с пятницы и до понедельника погода будет достаточно стабильной. Под влиянием скандинавского антициклона в выходные температура ожидается чуть ниже нормы.

Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что потепление придет в Москву 1 августа, сильной жары не ожидается.

По его словам, с начала месяца температура будет постепенно повышаться на 1–2 градуса. При этом он добавил, что сильной жары не будет.