Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Сильный ветер повалил 19 деревьев в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Предварительные итоги циклона в Москве: 19 упавших деревьев, повреждены 6 автомобилей. В Гольянове от упавшего дерева пострадала женщина", – отметил собеседник агентства.

Ранее МЧС предупредило, что в четверг, 28 июля, после полудня в Москве ожидаются гроза, град и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил об ухудшении погоды во второй половине дня. По словам синоптика, за вечер в городе может выпасть до 20% от месячной нормы осадков.

