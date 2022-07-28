Москвичей предупредили о грозе и ливнях с градом

Фото: Агентство "Москва"
Москвичей предупредили об ухудшении погоды во второй половине дня четверга, 28 июля. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, ожидается облачная погода с прояснениями, местами град до 2–3 сантиметров в диаметре, ливневые дожди и до 29 градусов тепла. Погодные условия в регионе обуславливаются влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого грядой мощных грозовых облаков высотой до 11–12 километров.
Ожидается, что в период с полудня до 15:00 выпадет до 17 миллиметров осадков, то есть почти пятая часть всей месячной нормы. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западные ромбы 5–10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.
К вечеру температура начнет опускаться. Атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба. Синоптик отметил, что после сегодняшнего дня жара пойдет на спад. Он подчеркнул, что хоть температура резко понизится, она вернется в свое климатическое русло.
Тишковец посоветовал москвичам и жителям Подмосковья быть аккуратными и внимательными во время ухудшения погодных условий. По его словам, во время грозы лучше находиться в помещениях, не пользоваться на улице зонтами и мобильными телефонами. Ставить машины лучше подальше от деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что на протяжении всей недели в столице будет жаркая погода. По его словам, 28 и 29 июля местами ожидается небольшой дождь, облачности будет побольше.
"Утро": дождь и гроза ожидаются в Московском регионе 28 июля
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