Москвичам рассказали о погоде в среду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В среду, 27 июля, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве 28...30 градусов, по области – 25...30 градусов. Ветер юго-западный 3–8 м/с, при грозе порывы 12–17 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 45%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве сохраняется жаркая погода, содержание кислорода существенно ниже нормы. Кроме того, при переменной облачности сохраняется высокий ультрафиолетовый индекс.

Ранее в Гидрометцентре России предупредили о том, что в среду, 27 июля, в столице будет действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары. Период предупреждения – с 12:00 до 18:00.

Также в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Период предупреждения – с 12:00 27 июля до 12:00 28 июля.

В Роспотребнадзоре рекомендовали в жару пить больше воды, надевать одежду из плотных тканей и избегать длительного нахождения в жарких помещениях. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и доступной близости. Рекомендуемая температура напитков составляет 10–15 градусов.

