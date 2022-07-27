Москвичам рассказали о погоде в среду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В среду, 27 июля, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Максимальная температура воздуха в Москве 28...30 градусов, по области – 25...30 градусов. Ветер юго-западный 3–8 м/с, при грозе порывы 12–17 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 45%", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в Москве сохраняется жаркая погода, содержание кислорода существенно ниже нормы. Кроме того, при переменной облачности сохраняется высокий ультрафиолетовый индекс.
Ранее в Гидрометцентре России предупредили о том, что в среду, 27 июля, в столице будет действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары. Период предупреждения – с 12:00 до 18:00.
Также в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Период предупреждения – с 12:00 27 июля до 12:00 28 июля.
В Роспотребнадзоре рекомендовали в жару пить больше воды, надевать одежду из плотных тканей и избегать длительного нахождения в жарких помещениях. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и доступной близости. Рекомендуемая температура напитков составляет 10–15 градусов.
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