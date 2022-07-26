Москвичей предупредили о жаре до 31 градуса в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сильная жара до 31 градуса ожидается в Москве 26 и 27 июля. Об этом жителей столицы предупредили в городском главке МЧС.

"Днем 26 и 27 июля по Москве местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 29–31", – заявили в пресс-службе.

В ведомстве порекомендовали в жаркую погоду носить головные уборы, одежду светлых тонов и пить больше воды.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что на протяжении всей недели с 25 июля в столице будет жаркая погода. По его словам, во вторник, 26 июля, воздух в городе прогреется до 27–29 градусов. При этом прогнозируется переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, уточнил синоптик.

В Роспотребнадзоре рекомендовали в жару пить больше воды, надевать одежду из плотных тканей и избегать длительного нахождения в жарких помещениях. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая температура напитков составляет 10–15 градусов.

