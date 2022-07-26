Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 26 июля, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в столице составит 28...30 градусов, по области – 25...30 градусов. Ветер северо-восточного направления 2–7 м/с", – говорится в сообщении.

Отмечается, что предстоящим днем в Москве и по области сохранится жаркая погода. Близость атмосферных фронтов сохраняют большую вероятность кратковременных дождей, которые не принесут прохлады, в воздухе выраженный дефицит кислорода.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что в течение ближайших пяти дней теплая погода прогнозируется на всей территории европейской части России, за исключением Северо-Западного федерального округа. В регионах СЗФО, отметил Вильфанд, будет преобладать циклоническая деятельность, которая приведет к снижению температуры.

