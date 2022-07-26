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12:17

Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за жары

городпогода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Городские службы столицы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за жары. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

"Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

В комплексе городского хозяйства отметили, что в столице ожидается сильная жара, которая сохранится в ближайшие несколько дней. В связи с этим горожанам рекомендовали избегать длительного пребывания на солнце.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что на протяжении всей недели с 25 июля в столице будет жаркая погода. По его словам, во вторник, 26 июля, воздух в городе прогреется до 27–29 градусов. При этом прогнозируется переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, уточнил синоптик.

В Роспотребнадзоре рекомендовали в жару пить больше воды, надевать одежду из плотных тканей и избегать длительного нахождения в жарких помещениях. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая температура напитков составляет 10–15 градусов.

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