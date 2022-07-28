В МЧС предупредили москвичей о грозе и сильном ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В четверг, 28 июля, после полудня в Москве ожидаются гроза, град и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 12:00 с сохранением до конца суток 28 июля в Москве ожидаются ливневый дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами до 20 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В МЧС призвали пешеходов обходить шаткие конструкции, рекламные щиты и не укрываться под деревьями, а автомобилистов – избегать внезапных маневров.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что 28 июля в столице ожидается ухудшение погоды во второй половине дня. По его словам, с полудня до 15:00 выпадет до 17 миллиметров осадков, то есть почти пятая часть всей месячной нормы.

Столичные власти в связи с непогодой рекомендовали рестораторам закрыть летние веранды, укрепить все конструкции и закрыть зонты.