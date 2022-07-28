Столичных рестораторов попросили закрыть летние веранды из-за непогоды

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Столичным рестораторам рекомендовано закрыть летние веранды из-за прогнозируемой непогоды, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты", – говорится в сообщении.

В четверг, 28 июля, в столице ожидается ухудшение погоды во второй половине дня. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в период с полудня до 15:00 выпадет до 17 миллиметров осадков, то есть почти пятая часть всей месячной нормы.

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западные ромбы 5–10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.

Синоптик отметил, что после сегодняшнего дня жара пойдет на спад. Он подчеркнул, что, хоть температура резко понизится, она вернется в свое климатическое русло.

