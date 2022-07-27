До 40 миллиметров осадков может выпасть в Москве за два дня

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

До 40 миллиметров осадков может выпасть с Москве за два дня, 27 и 28 июля. Городские службы находятся в режиме повышенной готовности, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра в столице при сохранении жаркой погоды ожидаются локальные ливни, грозы, порывы ветра до 17 метров в секунду. За два дня в отдельных районах может выпасть до 40 миллиметров осадков", – уточнил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что предназначенные для ликвидации последствий непогоды силы переведены в готовность, 1,5 тысячи аварийных бригад находятся на круглосуточном дежурстве для оперативного выезда при повреждениях линий электропередачи, падении деревьев и других инцидентов. В то же время электросетевым организациям поручено подготовить источники аварийного питания.

При этом все системы водоотведения проверяются заранее, а в местах потенциального скопления воды размещается спецтехника, также организовано дежурство аварийных бригад Мосводостока. Объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства находятся под особым контролем.

Гостям и жителям столицы рекомендуется не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а водителям необходимо строго соблюдать правила дорожного движения.

"Организовано информирование горожан об ухудшении погодных условий. Информация будет направляться в СМС-сообщениях, транслироваться на городских видеоэкранах. Представители пожарно-спасательного гарнизона патрулируют зоны отдыха и парки, предупреждают людей о возможности грозы и ливня, напоминают правила безопасности", – добавил Бирюков.

Ранее главное управление МЧС по Москве предупредило жителей столицы о грозе 27 июля. По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 12:00 и до конца суток в столице ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра до 17 метров в секунду.

МЧС рекомендует автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП. Пешеходов попросили не укрываться под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

