Синоптик рассказал о надвигающемся на Москву грозовом шторме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Грозовой шторм с порывами ветра до 20 метров в секунду накроет Москву в четверг, 28 июля, сообщил News.ru руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Это будет полноценный грозовой шторм, и в отличие от непогоды, настигшей столицу в понедельник, в этот раз счет поваленным деревьям будет идти уже на десятки", – сказал синоптик.

В связи со сложными погодными условиями он призвал москвичей внимательнее выбирать маршруты следования и не парковаться близко к деревьям. По его словам, следует отдельно планировать свое передвижение по городу, не подходя слишком близко к деревьям и линиям электропередачи.

Шувалов добавил, что к концу недели жителей столицы ожидает достаточно комфортная погода – свежий атлантический бриз и температура в 22–23 градуса.

Ранее Шувалов исключил возможность прихода в Россию аномальной жары, накрывшей страны Западной Европы. По словам Шувалова, в ближайшее время жара в европейской части России сменится более умеренным температурным режимом под влиянием атлантического циклона.

В свою очередь, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что на протяжении всей недели в столице будет жаркая погода.

