Синоптик рассказал, дойдет ли аномальная жара из Европы до России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов исключил возможность прихода в Россию аномальной жары, накрывшей страны Западной Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

В последние дни в ряде европейских стран фиксируются аномально высокие температурные показатели. В частности, на прошлой неделе температура воздуха в Великобритании превысила отметку в 40 градусов. Кроме того, зной накрыл Францию, Германию, Италию, Франции, Испанию, Португалию и Грецию.

"Нет, она (жара. – Прим. ред.) выклинилась на юго-восток Европы, на Балканы – Турция, Греция. И потом эти процессы уже закончились. Их возможное повторение будет новым процессом, который мы пока не ожидаем", – заявил он.

По словам Шувалова, в ближайшее время жара в европейской части России сменится более умеренным температурным режимом под влиянием атлантического циклона.

"Пока жару не ждем, скорее – свежий атлантический бриз", – отметил специалист.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что на протяжении всей недели с 25 июля в столице будет жаркая погода. По его словам, во вторник, 26 июля, воздух в городе прогреется до 27–29 градусов. При этом прогнозируется переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, уточнил синоптик.