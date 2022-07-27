Москвичей предупредили о грозе, граде и шквалистом ветре 27 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главное управление МЧС по Москве предупредило жителей столицы о грозе 27 июля. Соответствующее объявление появилось на официальном сайте министерства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 12:00 и до конца суток 27 июля в Москве ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе до 17 метров в секунду", – говорится в сообщении.

МЧС рекомендует, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП. Пешеходов попросили не укрываться под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что грозовой шторм с порывами ветра до 20 метров в секунду накроет Москву в четверг, 28 июля. По его словам, в отличие от непогоды, настигшей столицу в понедельник, в этот раз счет поваленным деревьям будет идти уже на десятки.

В связи со сложными погодными условиями он призвал москвичей внимательнее выбирать маршруты следования и не парковаться близко к деревьям. По его словам, следует отдельно планировать свое передвижение по городу, не подходя слишком близко к деревьям и линиям электропередачи.