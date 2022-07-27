Москвичей предупредили о грозе, граде и шквалистом ветре 27 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Главное управление МЧС по Москве предупредило жителей столицы о грозе 27 июля. Соответствующее объявление появилось на официальном сайте министерства.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 12:00 и до конца суток 27 июля в Москве ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе до 17 метров в секунду", – говорится в сообщении.
МЧС рекомендует, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП. Пешеходов попросили не укрываться под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что грозовой шторм с порывами ветра до 20 метров в секунду накроет Москву в четверг, 28 июля. По его словам, в отличие от непогоды, настигшей столицу в понедельник, в этот раз счет поваленным деревьям будет идти уже на десятки.
В связи со сложными погодными условиями он призвал москвичей внимательнее выбирать маршруты следования и не парковаться близко к деревьям. По его словам, следует отдельно планировать свое передвижение по городу, не подходя слишком близко к деревьям и линиям электропередачи.
Москву накрыл ливень с грозой
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: