Участок БКЛ между станциями "Савеловская" и "Петровский парк" закрыли до 22 августа

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

12:26

Столичные кафе и рестораны попросили закрыть летние веранды из-за непогоды

городпогода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичным кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды в среду, 27 июля, из-за непогоды. Об этом сообщили в департаменте торговли и услуг.

"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее главное управление МЧС по Москве предупредило жителей столицы о грозе 27 июля. По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 12:00 и до конца суток в столице ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра до 17 метров в секунду.

МЧС рекомендует автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП. Пешеходов попросили не укрываться под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

В четверг, 28 июля, в Москве спрогнозировали грозовой шторм с порывами ветра до 20 метров в секунду. Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов отметил, что счет поваленным деревьям будет идти на десятки.

В связи со сложными погодными условиями синоптик призвал москвичей внимательнее выбирать маршруты следования. По его словам, следует отдельно планировать свое передвижение по городу, не подходя слишком близко к деревьям и линиям электропередачи.

Новости последнего часа: гроза и сильный ветер ожидаются в Москве 27 июля

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать