Столичные кафе и рестораны попросили закрыть летние веранды из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичным кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды в среду, 27 июля, из-за непогоды. Об этом сообщили в департаменте торговли и услуг.

"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее главное управление МЧС по Москве предупредило жителей столицы о грозе 27 июля. По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 12:00 и до конца суток в столице ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра до 17 метров в секунду.

МЧС рекомендует автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП. Пешеходов попросили не укрываться под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

В четверг, 28 июля, в Москве спрогнозировали грозовой шторм с порывами ветра до 20 метров в секунду. Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов отметил, что счет поваленным деревьям будет идти на десятки.

В связи со сложными погодными условиями синоптик призвал москвичей внимательнее выбирать маршруты следования. По его словам, следует отдельно планировать свое передвижение по городу, не подходя слишком близко к деревьям и линиям электропередачи.