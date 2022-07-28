Шереметьево возобновил прием и отправление рейсов после непогоды

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Московский аэропорт Шереметьево в полном объеме возобновил прием и отправку рейсов после неблагоприятных погодных условий, сообщается в телеграм-канале авиагавани.
"Погодная ситуация стабилизировалась. Лайнеры покидают зоны ожидания и идут на посадку", – говорится в сообщении.
Ранее пассажирам московского аэропорта Шереметьево сообщили о возможных задержках рейсов в связи с неблагоприятными погодными условиями.
До этого МЧС предупредило, что в четверг, 28 июля, после полудня в Москве ожидаются гроза, град и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
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