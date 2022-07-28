В Шереметьево предупредили о возможных задержках рейсов из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Пассажиров московского аэропорта Шереметьево предупредили о возможных задержках рейсов в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщается в телеграм-канале авиагавани.
"Рейсы на вылет и прилет могут задерживаться на несколько минут в связи с неблагоприятными погодными условиями", – отметили в пресс-службе.
Там добавили, что в настоящее время Шереметьево находится в зоне шквала, в связи с чем пассажирам и посетителям не рекомендуется без надобности выходить на улицу.
В комментарии Агентству "Москва" представители аэропортов Внуково и Домодедово сообщили, что работают штатно.
"Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме, несмотря на сложные метеоусловия в Московском регионе: ливневый дождь, гроза. Отмен рейсов по метеоусловиям во Внуково нет", – рассказали в пресс-службе, добавив, что уже приняли борт, который не смог приземлиться в другой авиагавани.
Ранее МЧС предупредило, что в четверг, 28 июля, после полудня в Москве ожидаются гроза, град и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
В Домодедово указали на вероятность незначительных корректировок расписания и рекомендовали следить за онлайн-табло на сайте или в мобильном приложении.
До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил об ухудшении погоды во второй половине дня 28 июля. За вечер в городе может выпасть до 20% от месячной нормы осадков.
Гроза, дождь и ветер с порывами до 20 м/с ожидаются в Москве 28 июля
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