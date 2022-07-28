Порядка 20% месячной нормы осадков выпадет в Москве вечером 28 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 28 июля, вечером в столице может выпасть до 20% от месячной нормы осадков, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"За период с 18 до 21 часа местами прольется до 15–20 мм осадков, или около 20% от месячной нормы осадков. С заходом солнца (20:44) и наступлением сумерек осадки пойдут на убыль и полностью прекратятся к 3 часам ночи 29 июля, после чего погода возьмет курс на улучшение, а воздух станет свежее", – написал он в своем телеграм-канале.

Синоптик предупредил о мощной гряде грозовых облаков с юго-запада. По его словам, около 12:00 в Москве прошла первая волна осадков из разрозненных кучево-дождевых облаков высотой 12–13 километров, за 1 час выпало от 5 до 12 миллиметров дождевой воды, а порывы ветра достигали 13–16 метров в секунду.

В четверг, 28 июля, в столице ожидается ухудшение погоды во второй половине дня. Евгений Тишковец рассказал, что в период с полудня до 15:00 выпадет до 17 миллиметров осадков, то есть почти пятая часть всей месячной нормы.

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западные ромбы 5–10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.

Синоптик отметил, что после сегодняшнего дня жара пойдет на спад. Он подчеркнул, что, хоть температура резко понизится, она вернется в свое климатическое русло.

