До 15 миллиметров осадков выпало в отдельных районах Москвы за час

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В отдельных районах Москвы выпало до 15 миллиметров осадков за час, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Уточняется, что в ЮАО зафиксировано наибольшее количество осадков. Ливни прошли в СЗАО и ЮЗАО, в настоящее время они достигли ВАО.

В комплексе отметили, что вероятность интенсивных осадков сохранится минимум до 20:00. Кроме того, ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Там также призвали быть внимательными в неблагоприятную погоду, добавив, что бригады и спецтехника Мосводостока дежурят на улицах столицы.

Сообщить о больших скоплениях воды можно в управу своего района, префектуру округа, единый диспетчерский центр по номеру 8 (495) 539-53-53 или на портал "Наш город".

Кроме того, о скоплениях воды на дорогах и в дворовых проездах следует сообщить в ГУП "Мосводосток" по номеру 8 (495) 657-87-03, о скоплениях воды в подземных переходах – в ГБУ "Гормост" по номеру 8 (495) 623-58-46.

В свою очередь, в Мосводостоке сообщили, что водосточная сеть Москвы в исправном состоянии и принимает весь объем выпадающих осадков.

"С самого утра наши бригады и специализированная техника расставлены на улицах столицы для ликвидации временных скоплений воды. Особое внимание уделяем местам в низинах города, остановкам общественного транспорта и станциям метро, также отрабатываем заявки, поступающие по телефону в диспетчерскую службу, и проводим мониторинг новостей в городских СМИ", – следует из сообщения.

Ранее МЧС предупредило, что в четверг, 28 июля, после полудня в Москве ожидаются гроза, град и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил об ухудшении погоды во второй половине дня 28 июля. По словам синоптика, за вечер в городе может выпасть до 20% от месячной нормы осадков.

