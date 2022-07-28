Москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В предстоящие выходные в Москве и области ожидается комфортная погода, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Об этом сообщает радио КП.

"С пятницы и до понедельника погода будет достаточно стабильной. Под влиянием скандинавского антициклона в выходные температура ожидается чуть ниже нормы, но достаточно комфортная: 22–24 градуса", – рассказал Леус.

По словам синоптика, в понедельник, 1 августа, ожидается около 27 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что потепление придет в Москву 1 августа, сильной жары не ожидается.

По его словам, с начала месяца температура будет постепенно повышаться на 1–2 градуса. При этом он добавил, что сильной жары не ожидается.

