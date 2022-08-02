Метеоролог предупредил жителей Москвы о тридцатиградусной жаре

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Температура воздуха в Москве к концу недели повысится до 30–32 градусов жары, сообщил News.ru руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. До воскресенья вероятность выпадения осадков минимальная.
Синоптик рассказал, что 2 августа столбики термометров прогреются до 27 градусов. В течение дня жителей столичного региона ожидает переменная облачность, осадков не будет. Ночью в столице ожидается около 15 градусов, по области – до 10 градусов тепла.
"Погода не будет слишком душной. У нас есть одна маленькая, но приятная деталь – прохладные ночи. Хотя в центре Москвы они могут быть и не очень прохладные. Утречком еще можно будет пробежаться по относительной прохладе, а днем, куда деваться, будем прятаться под кондиционерами", – сказал синоптик.
В конце недели температура воздуха в Москве может подняться до 33 градусов, предупредила ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, в четверг, 4 августа, в столице ожидается 29–31 градус, а в пятницу и субботу – 28–33 градуса.
Купальный сезон в Центральной России в этом году продлится по меньшей мере до середины августа, рассказала ранее синоптик Татьяна Позднякова. По ее словам, пока ночи остаются теплыми, так что вода не будет быстро остывать.
В Москву возвращается тридцатиградусная жара
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