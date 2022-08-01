Москвичей предупредили о жаре до 33 градусов в конце недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила москвичей, что в конце недели в столице температура воздуха может подняться до 33 градусов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"По Москве прогнозируются высокая температура и возвращение жаркой погоды во второй половине этой недели. В четверг в столице температура будет от 29 до 31 градуса, а в пятницу и субботу ожидается от 28 до 33 градусов, без осадков. Для Москвы это сильная жара", – сказала она.

Специалист отметила, что температура ночью в эти дни будет 12–17 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на первой неделе августа воздух в Московском регионе и на всей европейской территории России прогреется до 30 градусов. Таким образом, температура воздуха будет выше нормы на 2–3 градуса.

Ведущий специалист портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что купальный сезон в Центральной России в этом году продлится по меньшей мере до середины августа. По ее словам, пока ночи остаются теплыми, так что вода не будет быстро остывать.