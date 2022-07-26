Синоптик рассказала, как долго продлится купальный сезон в этом году

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Купальный сезон в Центральной России в этом году продлится по меньшей мере до середины августа, заявила ведущий специалист портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Вода в водохранилищах прогрелась, и я думаю, что купаться еще можно будет. Ночи остаются пока теплыми: 15–16 градусов. Вода в ночное время не будет быстро остывать. Поэтому, я надеюсь, купальный сезон продлится хотя бы до середины августа", – сказала она.

По словам Поздняковой, климатические процессы 2022 года запаздывают примерно на две недели. В связи с этим июльская погода может продержаться в регионах Центральной России до середины августа, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на территории европейской части России в ближайшие дни будет сохраняться теплая погода. По его словам, исключение составит только Северо-Западный федеральный округ, поскольку там будет преобладать циклоническая деятельность, которая приведет к снижению температуры.

