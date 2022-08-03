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Транспорт

19:07

На вокзалах и ж/д станциях в Москве до конца недели будут раздавать воду из-за жары

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В связи с жаркой погодой в столичном регионе на 14 вокзалах и станциях МЖД пассажирам будут раздавать питьевую воду до конца недели. Об этом сообщили в пресс-службе ЦППК.

Раздачу воды организуют в вечерние часы пик. Воду можно будет получить бесплатно в местах отправления поездов ЦППК на Курском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Киевском, Павелецком, Савеловском вокзалах, а также на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово и Тушинская.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве наступит пик жары. По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, 5 и 6 августа ожидается 30 градусов тепла, а в самом центре столицы – в пределах Садового кольца – 32 градуса.

До этого воду раздавали пассажирам на 21 станции метро и МЦК. Жители и гости столицы могли получить воду на следующих станциях метро: "Парк культуры", "Прокшино", "Калужская", "Академическая", "Борисово", "Нахимовский проспект", "Полежаевская", "Фили", "Кутузовская", "Пионерская", "Аэропорт", "Речной вокзал", "Филевский парк", "Багратионовская", "Студенческая", "Выхино", "Технопарк" и "Домодедовская".

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