Синоптик рассказал, когда погода в Москве вернется к климатической норме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В воскресенье, 7 августа, температура воздуха вернется к климатической норме, достигнув отметки в 23 градуса тепла, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Завтра, в четверг, в Москве – 28–30, по области – 26–31. В пятницу – около 30, а суббота станет заключительным погожим днем, когда температура может превысить 30-градусную высоту. В воскресенье придет холодный фронт с грозовыми дождями и температура вернется в рамки климатической нормы последнего летнего месяца", – сообщил он в эфире программы "Соловьев Live".

Синоптик уточнил, что в ближайшие три дня в столичном регионе сохранится антициклональный тип погоды. В среду, 3 августа, температура воздуха будет колебаться от 27 до 29 градусов тепла, что на несколько градусов выше нормы.

Ранее Евгений Тишковец заявил, что температура воздуха в Московском регионе в прошедших июне и июле оказалась выше многолетней нормы.

Он уточнил, что положительное отклонение в июне составило 1,3 градуса, в июле – 1,1 градуса. Кроме того, в июне и июле в столице выпало всего 79% от положенной нормы осадков. По словам синоптика, август в Москве и других регионах Центральной России окажется благоприятным.

