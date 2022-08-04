Треть месячной нормы осадков прольется на Москву в воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В воскресенье, 7 августа, в Москве прольется до трети месячной нормы осадков, сообщает РИА Новости.

Синоптики центра погоды "Фобос" предупредили, что в городе ожидаются гроза, град и шквалистый ветер.

Ранее синоптик центра Евгений Тишковец заявил, что температура воздуха в Московском регионе в прошедших июне и июле оказалась выше многолетней нормы.

Он уточнил, что положительное отклонение в июне составило 1,3 градуса, в июле – 1,1 градуса. Кроме того, в июне и июле в столице выпало всего 79% от положенной нормы осадков. По словам синоптика, август в Москве и других регионах Центральной России окажется благоприятным.

