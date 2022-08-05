Температуру выше нормы на восемь градусов пообещали москвичам 5 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В пятницу, 5 августа, жителей столичного региона ожидает жаркая погода, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, в течение дня метеорологические условия будут определяться юго-западной периферией антициклона, благодаря чему жителей Москвы и области ждет очередной погожий день с температурным фоном на восемь градусов выше положенной климатической нормы.

Ожидается переменная облачность, без осадков, с ветром восточным, который будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. В Москве столбики термометров покажут 29–31 градус тепла, в Подмосковье – 27–32 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что 5 и 6 августа воздух в столичном регионе может прогреться до 34 градусов. По предварительным расчетам синоптиков, пятница и суббота могут оказаться на втором месте в списке самых жарких дней для этих дат за всю историю метеонаблюдений.

Вильфанд уточнил, что самая высокая температура – 34 градуса – ожидается на юго-востоке Московской области, в Москве и других районах Подмосковья прогнозируется 31–33 градуса. При этом в ночное время жара не будет значительно ослабевать, отметил Вильфанд. В ночные часы в центре столицы ожидается до 20–23 градуса тепла, в других районах – до 16–18 градусов.

В воскресенье, 7 августа, характер погоды заметно изменится, добавил синоптик. В этот день прогнозируется облачная погода с дождями, грозами и порывами ветра до 20 метров в секунду, а температура воздуха опустится до 26–28 градусов.

В понедельник, 8 августа, днем прогнозируется до 21–26 градусов тепла, местами пройдут небольшие дожди, заключил научный руководитель Гидрометцентра РФ.

