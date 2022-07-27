В Минпромторге заявили о победе заявки Aurus на право заключения СПИК по гибридным авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Заявка компании Aurus одержала победу в конкурсе на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) по выпуску гибридных автомобилей, сообщили в Минпромторге РФ.

"В рамках конкурсного отбора была одобрена заявка компании Aurus на заключение СПИКа. Отмечу, это будет первый специнвестконтракт, параметрами которого предусмотрен выпуск автомобилей с гибридной силовой установкой", – приводит ТАСС слова первого зам главы министерства Василия Осьмакова.

Он отметил, что более 4,7 миллиарда рублей будет вложено в данный проект, на выходе планируется получить свыше 7,5 тысячи автомобилей.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что серийное производство электромотоциклов Aurus Merlon начнется в России в 2024 году.

До этого он заявил, что производство на автомобильном заводе "Москвич" будет запущено до конца года. Он также не исключил выпуск заводом гибридных автомобилей или их электроверсий.

