Мантуров заявил, что производство на заводе "Москвич" начнется до конца года

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Производство на автомобильном заводе "Москвич" будет запущено до конца года, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он также не исключил выпуск заводом гибридных автомобилей или их электроверсий.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что автомобили под брендом "Москвич" будут производить на московском заводе Renault. По его словам, в первую очередь начнут выпускать классические автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а в перспективе – электромобили.

6 июня автозавод ЗАО "Рено Россия" стал называться АО "Московский автомобильный завод "Москвич". Российские активы группы Renault перешли в государственную собственность. Согласно документу, 100% акций "Renault Россия" перейдут правительству Москвы, а 67,69% активов "АвтоВАЗа" – подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ". Оставшиеся акции сохранит ГК "Ростех".

