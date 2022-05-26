Собянин заявил, что власти не будут выпускать старые модели автомобиля "Москвич"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Старые модели автомобиля "Москвич" не будут выпускать на бывшем заводе Renault. Об этом заявил Сергей Собянин на суперфинале конкурса управленцев "Лидеры России".

По его словам, на столичном заводе будут выпускать самые современные машины, в том числе электромобили.

"Мы очень боялись потерять завод, один из лучших в стране, и, к сожалению, так произошло, Renault попрощалось с нами. Но мы все-таки решили попробовать оставить эту компетенцию, вспомнили про "Москвич", – отметил Собянин.

Мэр города подчеркнул, что создать отечественный автомобиль с нуля только своими силами невозможно, поэтому к производству привлекут международных партнеров.

До этого сообщалось, что к выпуску "Москвича" могут подключить китайские компании. По данным СМИ, переговоры ведутся с JAC Motors, FAW, BYD и другими компаниями. При этом представители российских офисов Haval, Chery и Geely опровергли наличие соответствующих переговоров.

Ранее сообщалось о передаче российских активов группы Renault государству. Согласно документу, 100% акций "Renault Россия" перейдут правительству Москвы, а 67,69% активов "АвтоВАЗа" – подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ". Оставшиеся акции второй компании сохранит ГК "Ростех".

Сергей Собянин уже рассказывал, что на столичном заводе начнут производить автомобили под брендом "Москвич". По его словам, сначала будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, в будущем планируется производить электромобили.

