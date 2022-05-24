Более 30% россиян готовы рассмотреть покупку автомобиля "Москвич"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 30% россиян готовы рассмотреть приобретение машины марки "Москвич" при условии адекватной цены, сообщает "Газета.ру".

Согласно опросу, 14% выразили готовность купить авто данной марки, если увидят хорошее качество. Однако 46% респондентов заявили, что отечественный автомобиль они не купят ни при каких условиях.

73% участников опроса, допускающих возможность покупки машины марки "Москвич", отметили, что не готовы потратить на нее более 800 тысяч рублей. Больше этой суммы согласны заплатить лишь 5% респондентов. Еще 14% подчеркнули, что и 500 тысяч рублей – это дорого для автомобиля российского производства. 8% респондентов затруднились ответить.

Ранее сообщалось, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Согласно документу, 100% акций "Renault Россия" перейдут правительству Москвы, а 67,69% активов "АвтоВАЗа" – подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ". Оставшиеся акции второй компании сохранит ГК "Ростех".

Сергей Собянин же рассказал, что на столичном заводе начнут производить автомобили под брендом "Москвич". По его словам, сначала будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, в будущем планируется производить электромобили.