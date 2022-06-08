Более 60% автомобилистов готовы рассмотреть покупку обновленного "Москвича" – исследование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Д. Гришкин
65% российских автомобилистов в будущем готовы рассмотреть покупку обновленной версии автомобиля "Москвич". Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного холдингом "Ромир", передает ТАСС.
Аналитики также выяснили, что каждый второй российский автомобилист положительно относится в возвращению "Москвича". 49% граждан, принявших участие в опросе, заявили, что готовы приобрести данный автомобиль, если он будет дешевле аналогов. 47% россиян отметили, что купят "Москвич", если он будет адаптированной версией иностранного производителя.
"Чтобы поддержать отечественного производителя, "Москвич" готов купить каждый пятый автомобилист (21%). 5% хотели бы приобрести автомобиль, так как владели этой маркой раньше", – говорится в исследовании.
Отмечается, что более тепло инициативу по возвращению легендарной марки восприняли жители столицы. Более 25% горожан полностью поддержали перезапуск "Москвича". В регионах данный показатель составил 17%. В исследовании указывается, что чаще других – 57% – положительную оценку по возвращению "Москвича" давали люди от 60 лет.
По мнению президента исследовательского холдинга "Ромир" Андрея Милехина, россияне довольно оптимистично настроены в отношении импортозамещения. Он считает, что когда речь идет о возвращении бренда "Москвич", то у граждан срабатывают ностальгические чувства.
"Хоть в советские времена "Москвич" не был люксовой маркой, он заслужил репутацию надежного и долго служащего автомобиля. Недаром большинство положительно оценивающих возвращение "Москвича" – люди старшего поколения", – сказал он.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что автомобили под брендом "Москвич" будут производить на московском заводе Renault. По его словам, сначала начнут выпускать классические автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а в перспективе – электромобили.
6 июня автозавод ЗАО "Рено Россия" стал называться АО "Московский автомобильный завод "Москвич". Российские активы группы Renault перешли в государственную собственность. Согласно документу, 100% акций "Renault Россия" перейдут правительству Москвы, а 67,69% активов "АвтоВАЗа" – подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ". Оставшиеся акции сохранит ГК "Ростех".
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