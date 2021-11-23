Россияне назвали иностранные марки авто, которым больше всего доверяют

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Аналитики холдинга "Ромир" выяснили, каким иностранным маркам машин россияне доверяют больше всего. Об исследовании сообщает РИА Новости.
"В рейтинге доверия автомобильным маркам на первом месте расположилась Toyota с показателем в 95%, прибавив два процентных пункта по сравнению с прошлым годом", – рассказали в компании.
В топ-3 также вошли Lexus и Mitsubishi – за них проголосовали 94 и 93% опрошенных.
Аналитики также выяснили, что россияне считают важным в автомобильной отрасли. Граждане страны особенно выделили надежность и безопасность (67 и 61% соответственно). Кроме того, в сравнении с прошлым годом выросла их заинтересованность в новаторстве и воображении конструкторов.
Соотнося названные качества с марками машин, участники опроса охарактеризовали Toyota и Volvo как надежные автомобили, Infiniti, Lexus, BMW и Mercedes-Benz – как статусные, а Kia и Hyundai назвали преимущественно семейными машинами.
Ранее автомобильный эксперт Михаил Горбачев рассказал о наиболее опасных современных автомобилях. По его словам, Ford Ka и Fiat 500 недостаточно качественные и с трудом набирают необходимый минимум в специальных тестах.
Эксперты дали рекомендации по покупке автомобиля
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