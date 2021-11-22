Эксперт объяснил, кому ГИБДД может отказать в регистрации автомобиля

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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, что может стать причиной отказа в регистрации транспортного средства в ГИБДД. Об этом сообщает "Газета.ру".
По словам эксперта, чаще всего проблемы связаны с установкой дополнительных аксессуаров от дилеров. К ним относятся подножки, защитные дуги для бампера, тяжелые багажники и иные технологические решения, сделанные в соответствии с техническим регламентом.
"Тем не менее сотрудники ГИБДД очень часто отказываются регистрировать такие автомобили, не заморачиваясь какими-либо измерениями. Мы неоднократно сталкивались с жалобами автовладельцев по этому поводу", – рассказал Хайцеэр.
Вице-президент Национального автомобильного союза отметил, что отказ в ГИБДД мотивируют тем, что аксессуары не проходили испытания непосредственно на борту машины.
Ранее в ноябре сотрудники Госавтоинспекции усилили работу по выявлению на столичных дорогах автомобилей, зарегистрированных на детей. Согласно действующим правилам, нельзя зарегистрировать машину на детей младше 16 лет.
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