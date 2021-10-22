В ГИБДД объяснили пропажу свадебных лимузинов с московских дорог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Свадебные лимузины почти полностью исчезли со столичных дорог из-за незаконного тюнинга. Об этом рассказал сотрудник отделения технадзора УГИБДД по Москве Алексей Польщиков в эфире "Авторадио".
Он отметил, что в свадебные кареты вносились изменения без разрешения ведомства.
"Повреждался тот же Hummer, удлинялся, все это происходило в нарушение техрегламента. Учет этих транспортных средств при оформлении аннулировался, то есть составлялись административные материалы в соответствии с КоАП РФ за внесение изменений", – подчеркнул Польщиков.
Специалист напомнил, что для начала нужно получить заключение аккредитованной лаборатории, что после внесения изменения автомобиль будет исправен. С этим заключением необходимо обращаться в ГИБДД, которая выдает разрешение или запрет на данные действия.
При этом после установки тюнинга необходимо снова обратиться в испытательную лабораторию и получить протокол экспертизы. Затем автомобилисту необходимо пройти техосмотр.
Ранее в ГИБДД назвали три главных проблемы каршеринга. Часто водители садятся за руль каршеринга в нетрезвом виде. Также нередко они выезжают на дорогу без водительских прав или ездят без регистрации в компании-арендодателя (либо по подложной регистрации).
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