Автоэксперт рассказал, какие машины чаще всего останавливают сотрудники ДПС

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В первую очередь инспекторы ДПС обращают внимание на внешний вид автомобиля, поэтому чаще всего останавливают грязные машины с плохо читаемыми номерами, рассказал автоэксперт Егор Васильев.

Также высокий шанс быть остановленным есть у водителя, чей автомобиль имеет явные признаки технических неисправностей.

"Если автомобиль двигается неуверенно и нервно или слишком агрессивно, пусть даже и в пределах правил дорожного движения, шансов на то, что вас остановят, становится намного больше", – приводит слова Васильева агентство "Прайм".

Кроме того, добавил он, сотрудники дорожной полиции обращают внимание на незаводской тюнинг или нестандартную тонировку.

Ранее заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов объяснил порядок действий, если при проверке ДПС не оказалось с собой прав.

Эксперт отметил, что первым делом стоит попытаться объяснить сложившуюся ситуацию. По словам юриста, инспектору важно понимать, что у водителя действительно есть право на управление транспортным средством и он его не лишен.