Автоэксперт рассказал, какие машины чаще всего останавливают сотрудники ДПС

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В первую очередь инспекторы ДПС обращают внимание на внешний вид автомобиля, поэтому чаще всего останавливают грязные машины с плохо читаемыми номерами, рассказал автоэксперт Егор Васильев.
Также высокий шанс быть остановленным есть у водителя, чей автомобиль имеет явные признаки технических неисправностей.
"Если автомобиль двигается неуверенно и нервно или слишком агрессивно, пусть даже и в пределах правил дорожного движения, шансов на то, что вас остановят, становится намного больше", – приводит слова Васильева агентство "Прайм".
Кроме того, добавил он, сотрудники дорожной полиции обращают внимание на незаводской тюнинг или нестандартную тонировку.
Ранее заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов объяснил порядок действий, если при проверке ДПС не оказалось с собой прав.
Эксперт отметил, что первым делом стоит попытаться объяснить сложившуюся ситуацию. По словам юриста, инспектору важно понимать, что у водителя действительно есть право на управление транспортным средством и он его не лишен.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: