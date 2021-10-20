Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичным автомобилистам рекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю в связи с непогодой. В городе ожидаются мокрый снег, дождь и ветер, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

"При наступлении минусовых температур летняя резина перестает обеспечивать хорошее сцепление с дорогой. Рекомендуем сменить резину заранее, так как это поможет избежать очередей в шиномонтаж и сделает ваши поездки безопаснее", – говорится в сообщении.

В ЦОДД также обратили внимание водителей на удлинение тормозного пути в холодное время года и порекомендовали избегать резких маневров.

До этого автоэксперт Алексей Аксенов рассказывал, что при замене летней резины на зимнюю следует обращать внимание на некоторые особенности покрышек, чтобы они не были опасны для автомобиля и водителя.

Специалист отмечал, что прорезы, трещины и вылетевшие шипы – это то, что указывает на необходимость замены покрышек на новые. Автоэксперт также обращал внимание на маркировку: на зимней резине должна быть отметка в виде снежинки.

Ранее москвичей предупредили о снеге, переходящем в дождь, и сильном ветре до 17 метров в секунду в период с 18:00 20 октября и до 10:00 21 октября.

Кроме того, до вечера четверга в столице продлен желтый уровень погодной опасности. Период предупреждения действует до 21:00 21 октября.

