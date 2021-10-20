Москвичей предупредили о сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве желтый уровень погодной опасности продлен до вечера четверга из-за сильного ветра, сообщает Гидрометцентр России.

"Период предупреждения – с 12:00 20 октября до 21:00 21 октября. Порывы ветра – до 18 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Также желтый уровень погодной опасности продлен в Московской области.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что в среду в столице ожидается холодная и облачная погода, к вечеру в городе усилится ветер, пойдет мокрый снег и польют дожди.

По ее словам, атмосферное давление будет снижаться. Большую часть среды оно продержится на повышенном уровне – 750–752 миллиметра ртутного столба.