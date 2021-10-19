Москвичам рассказали, какой будет погода в среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ночь со вторника на среду в столице ожидается небольшой снег. Об этом сообщается на портале "Метеовести".

Однако синоптики предупреждают, что полноценный снежный покров не образуется: температура воздуха ночью составит плюс 1–3 градуса. Днем 20 октября москвичей ожидает переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 5 градусов.

"Ветер – юго-западный, умеренный. Атмосферное давление – в пределах нормы", – говорится в сообщении.

При этом в четверг, 21 октября, на фоне пониженного давления прогнозируются переменная облачность и небольшой дождь. Воздух в Москве прогреется до плюс 7 градусов ночью и до плюс 13 – днем.

Первый снег прошел в Москве 18 октября. Видео с падающими на лобовое стекло машины снежинками снял один из автомобилистов в районе Дмитровского шоссе. Снегопад начался раньше, чем предполагали синоптики.

