Москвичей предупредили о мокром снеге и дожде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В среду, 20 октября, в Москве ожидается холодная и облачная погода, к вечеру в городе усилится ветер, пойдет мокрый снег и польют дожди, рассказала ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. Об этом сообщает РИА Новости.

"Большую часть дня столичный регион будет находиться под влиянием антициклона... Максимум, что мы обещаем сегодня москвичам, – около +2...+4 градусов, а в столичном регионе – от +2 до +5", – заявила метеоролог.

Волосюк уточнила, что в столице ожидается северо-западный ветер скоростью 2–7 метров в секунду, который заметно усилится к вечеру на фоне приближения теплого атмосферного фронта.

"Поэтому ветер повернет на юго-западный и усилится до 5–10 метров в секунду, а после 21 часа его порывы могут достигать уже 12–13 метров в секунду. Юго-западный ветер пригонит поля облаков, и у нас начнется мокрый снег, постепенно переходящий в дождь", – сказала синоптик.

По ее словам, атмосферное давление будет снижаться. Большую часть среды оно продержится на повышенном уровне – 750–752 миллиметра ртутного столба. Однако к вечеру снизится до 744 миллиметров ртутного столба.

Как сообщалось ранее, в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра порывами до 15 метров в секунду. Период предупреждения – с 12:00 до 22:00 20 октября.

Также москвичей предупредили о неустойчивой погоде в ближайшие несколько дней. При этом среда, 20 октября, станет самым холодным днем на этой неделе.