МЧС предупредило москвичей о снеге и ветре в среду вечером

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Москвичей предупредили о снеге и сильном ветре. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В связи с прохождением теплого фронта начиная с 18:00 мск 20 октября и до 10:00 мск 21 октября в Москве ожидаются мокрый снег, переходящий в дождь, усиление юго-западного ветра с порывами до 17 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Столичным водителям рекомендовали снизить скорость и избегать резких маневров. Пешеходов попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Кроме того, до вечера четверга в Москве продлен желтый уровень погодной опасности. Период предупреждения действует до 21:00 21 октября.

Первый снег прошел в столице 18 октября. Видео с падающими на лобовое стекло машины снежинками снял один из автомобилистов в районе Дмитровского шоссе. Снегопад начался раньше, чем предполагали синоптики.

