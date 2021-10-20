Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина
Москвичей предупредили о снеге и сильном ветре. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
"В связи с прохождением теплого фронта начиная с 18:00 мск 20 октября и до 10:00 мск 21 октября в Москве ожидаются мокрый снег, переходящий в дождь, усиление юго-западного ветра с порывами до 17 метров в секунду", – говорится в сообщении.
Столичным водителям рекомендовали снизить скорость и избегать резких маневров. Пешеходов попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Кроме того, до вечера четверга в Москве продлен желтый уровень погодной опасности. Период предупреждения действует до 21:00 21 октября.
Первый снег прошел в столице 18 октября. Видео с падающими на лобовое стекло машины снежинками снял один из автомобилистов в районе Дмитровского шоссе. Снегопад начался раньше, чем предполагали синоптики.
МЧС предупредило москвичей о снеге и ветре в среду вечером
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